Власти Дагестана готовы выделить более 32 млн рублей на улучшение водоснабжения села

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. Власти Дагестана объявили аукцион на строительство двух артезианских скважин для улучшения водоснабжения села Солнечного Хасавюртовского района, где проживает свыше 5,5 тыс. человек. Начальная цена контракта превышает 32 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно документации, в настоящее время суточный дефицит воды в селе составляет 612 кубометров, покрыть его позволит строительство скважин. Проектом предусмотрено строительство двух артезианских скважин, наружных сетей водоснабжения и водонапорной башни.

Аукцион состоится 18 ноября. Срок выполнения работ - до конца года. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика".

В Дагестане реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", в рамках которого из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.