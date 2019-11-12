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Школы Акушинского района Дагестана до конца года получат четыре новых автобуса

Они будут обслуживать две школы в Акуша, одна - Куркимахи и одна - Урхучи

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Сельские школы в трех населенных пунктах Акушинского района Дагестана до конца 2019 года получат четыре новых школьных автобуса - они будут обслуживать две школы в районном центре, а также школы в селах Куримахи и Урхучи, сообщил ТАСС во вторник глава района Махач Абдулкеримов.

"В этом году нам должны выделить четыре 20-местных автобуса. Они будут обслуживать две школы в Акуша, одна - Куркимахи и одна - Урхучи. У нас села протяженные, школа, как правило, в центре, и ребятам приходится по полтора-два километра идти пешком. Сейчас дали заявки на те села, где больше всего детей и наибольшее расстояние до школы", - сказал он.

Абдулкеримов добавил, что сейчас в районе работают семь школьных автобусов, в основном старые "ПАЗы". "Нам нужно еще около 10 автобусов. На следующий год будем подавать заявки на автобусы для всех школ", - уточнил глава района.

В августе в министерстве образования Дагестана ТАСС сообщали, что в 2019 году новые школьные автобусы получат 28 районов и три города республики, в том числе будут заменены автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

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