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Авиасообщение между Махачкалой и Минводами возобновится в январе 2020 года

Полеты будут осуществляться два раза в неделю

МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Махачкалой и Минеральными Водами возобновится с середины января этого года, полеты будут выполняться два раза в неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"С середины текущего месяца возобновится регулярное авиасообщение между Махачкалой и Минводами. Такое решение приняла авиакомпания Utair. Рейсы будут совершаться на самолетах ATR-72 по направлению Минводы - Махачкала - Минводы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авиарейс в Минеральные Воды является одним из наиболее востребованных региональных направлений у жителей Дагестана. "И тот факт, что Utair свернула выполнение региональных рейсов, в том числе в Минводы, в январе 2019 года, стал негативным фактором, влияющим на темпы роста пассажиропотока нашего аэропорта, поддержание социально-экономических связей между федеральными округами и развитие межрегиональной маршрутной сети в обход перегруженного Московского авиационного узла", - отметил Пирмагомедов.

Он добавил, что продолжительность полета составит около полутора часов. "Приблизительная стоимость авиабилетов составит около 4 тыс. рублей", - заключил гендиректор аэропорта.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

Теги
РоссияСеверный КавказДагестанСтавропольский край
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