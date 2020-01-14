"Россети" закупят автотехнику на 700 млн рублей для филиалов Северного Кавказа

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в текущем году планирует закупить за счет собственных средств автомобильную и специальную технику на 700 млн рублей для филиалов на Северном Кавказе. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"В 2020 году планируем автотранспорта и специальной техники закупить на сумму до 700 млн рублей. Думаю, что года за два мы вообще обновим весь имеющийся автопарк, потому что сейчас персонал работает на старой технике", - сказал Иванов.

По его словам, будет закупаться транспорт для контролеров, бригадные автомобили, автовышки и другая специальная техника, которая "в том числе позволит улучшить качество и эффективность энергоснабжения жителей всего Северо-Кавказского округа".

Виталий Иванов отметил, что компания "Россети Северный Кавказ" в прошлом году за счет собственных средств закупила автотехники на 200 млн рублей.

В 2019 году для филиалов "Россети Северный Кавказ" компания за счет собственных средств закупила автотехнику и спецодежду на 450 млн рублей.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.