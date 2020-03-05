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Новый руководитель управления Роспотребнадзора появится в марте в Дагестане

Нынешний руководитель ведомства Элеонора Омариева находится в отпуске с лета прошлого года

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал назначение нового руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Нынешний руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева, которая возглавляет ведомство с января 2005 года, находится в отпуске с лета прошлого года.

"Вчера я поднимал вопрос о том, что у нас давно нет руководителя [управления] Роспотребнадзора. Было сказано о том, что 19 числа [марта] к нам прибывает [новый] руководитель. Мы знаем кто, вопрос отработан", - заявил Васильев в четверг на совещании в правительстве республики, не приведя подробности.

Он также поручил руководителю администрации главы и правительства Дагестана Владимиру Иванову подготовить жилье новому руководителю управления Роспотребнадзора.

"Сегодня у нас исполняет обязанности профессионал, работа ведется, но руководитель нам, конечно, давно уже нужен, о чем я вчера и сказал", - добавил глава Дагестана.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время исполняющим обязанности руководителя ведомства является начальник отдела надзора за организацией питания населения Ирина Алжанбекова.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
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