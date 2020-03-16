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В горах Дагестана прошли артиллерийские учения Южного военного округа

В них были задействованы гаубицы, системы залпового огня и минометы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Артиллерийские учения Южного военного округа с боевой стрельбой прошли в горах Дагестана, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.

В учениях приняли участия подразделения 58-й общевойсковой армии, более 1 тыс. военнослужащих, а также около 200 единиц вооружения и военной техники. Корректировку огня по целям в горной местности обеспечили беспилотники.

"Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО провели боевые стрельбы на горном полигоне в Дагестане. Расчеты вели огонь по одиночным и групповым целям на дальности до 15 км из самоходных гаубиц "Гвоздика", реактивных систем залпового огня "Град-М" и минометов "Сани", - говорится в сообщении.

Также отрабатывалась противобатарейная борьба - ведение артиллерийской дуэли. "В условиях горно-лесистой местности артиллеристы из минометов "Сани" 120-мм калибра поразили цели, имитирующие огневые точки условного противника", - сказали в пресс-службе.

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РоссияСКФОДагестан
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