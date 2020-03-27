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В Сквере дружбы в Махачкале высадили 36 саженцев деревьев в память о погибших в годы войны

В рамках акции посадили двухметровые саженцы липы, рябины, ясеня, березы

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Город Махачкала присоединился к международной акции "Сад памяти" в честь 75-летия Победы, в Сквере дружбы были высадили 36 саженцев липы, рябины, ясеня, березы. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель директора МБУ "Махачкала-1" Усман Шихшалилов.

"Акция "Сад памяти" прошла в Сквере дружбы. Посадили 36 саженцев лиственных пород деревьев в память о погибших во время войны. Это двухметровые саженцы липы, рябины, ясеня, березы", - рассказал собеседник агентства.

На сайте министерства по делам молодежи республики сообщается, что высадка 100 деревьев в рамках акции планируется в Хасавюрте. Часть деревьев уже была высажена накануне в сквере воинского мемориала "Холм воинской славы". В ходе акции в сквере были посажены различные сорта плодовых деревьев.

В России международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

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