Дагестан получил аппараты ИВЛ и медицинские средства защиты

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан получила три аппарата ИВЛ, тысячу противочумных костюмов, 2 тыс. одноразовых халатов, 3 тыс. литров кожных дезинфицирующих средств, по 200 тыс. перчаток и бахил и восемь переносных тепловизоров. Об этом сообщил во вторник замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев.

"Кроме того, буквально через несколько дней мы ожидаем 400 инфракрасных термометров. Кроме того, была осуществлена поставка газовых анализаторов, дезинфицирующих камер, обеззараживателей воздуха и лекарства в больших объемах", - цитирует Эмеева информационный центр регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам замглавы Минпромэнерго региона, каждый день в Дагестане производится более 20 тыс. марлевых масок, а также налажено производство примерно 2 тыс. одноразовых халатов в день.

Эмеев также добавил, что Минпромторгом России определена квота в 1 млн медицинских масок для Дагестана, поступление их ожидается в ближайшие 10 дней. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства на базе Дагестанского госуниверситета налажено производство дезинфицирующих средств для нужд ЖКХ.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, в регионе 100 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. находятся в домашней изоляции.