Темпы заражения коронавирусом на Северном Кавказе выросли вдвое

НАЛЬЧИК, 15 апреля. /ТАСС/. Вдвое больше новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в регионах Северного Кавказа за минувшие сутки - 140 против 68. Регионы усиливают меры профилактики, призывают жителей оставаться дома, помогают бизнесу. Меценаты оказывают помощь населению и медицинским учреждениям. 140 случаев за сутки Наибольший прирост по случаям заражения за сутки зафиксировали в Ингушетии. В республике число заразившихся возросло с 34 до 90, из них 26 - медики. Коронавирус подтвержден еще у 20 жителей Ставрополья, общее число заразившихся в крае достигло 115 человек.

По состоянию на 15 апреля в Дагестане зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала периода обследования подтверждено 105 случаев. В Чечне за сутки - 41 случай, всего 105, из них пять случаев с летальным исходом. В Северной Осетии прирост за сутки составил 11, всего в республике зарегистрировано 52 случая. В Карачаево-Черкесии - семь новых случаев заражения. Единственным регионом в СКФО, где новых случаев заражения за сутки нет, является Кабардино-Балкария. В республике за сутки увеличилось число выздоровевших - с трех до шести. Вместе против трудностей Местные власти усиливают меры профилактики, в частности, в Кабардино-Балкарии расширился список организаций, чья деятельность будет временно приостановлена. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, а также организациях, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия. Кроме этого, в КБР, как и в Ставропольском крае, временно приостановлено посещение кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении.

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В Черкесске (Карачаево-Черкесия) пять рабочих групп из числа работников мэрии города и сотрудников МВД по КЧР проконтролируют соблюдение требований по профилактике коронавируса на предприятиях, которым разрешено работать в период режима самоизоляции. В частности, речь идет о соблюдении гражданами социального дистанцирования, обеспечении работников предприятий и организаций средствами индивидуальной защиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" поблагодарил жителей республики, которые проявляют "высокое гражданское самосознание и терпение в период пандемии". "Благодаря своевременным и решительным мерам мы взяли ситуацию под контроль, предусмотрены любые варианты развития событий. Мне также хотелось бы еще раз отметить, что мы никого не оставим в беде. При необходимости каждый будет обеспечен едой, медицинскими услугами, крышей над головой", - написал глава региона. В Дагестане руководство группы компаний "Киргу" безвозмездно передало жителям республики более 20 тыс. медицинских масок. В Ингушетии меценаты подарили больницам республики новые аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования, а также необходимые для борьбы с коронавирусом медикаменты и дезинфицирующие средства. В Кабардино-Балкарии бизнесмены передали в медучреждения региона несколько тысяч противоэпидемических костюмов. В Чечне в региональном центре развития дополнительного образования протестировали защитные экраны для врачей, которые производят в детском технопарке "Кванториум". Помимо защитных визоров, специалисты технопарка изготовили мягкие держатели для медицинских масок. Приспособление снимает нагрузку с ушей, которую оказывают резиновые тесемки обычных лицевых масок. Держатель необходим врачам и специалистам, которые в течение продолжительного времени вынуждены носить медицинские маски в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Власти регионов также прорабатывают меры для поддержки экономики в период пандемии. Так, власти Северной Осетии и Карачаевво-Черкесии готовы выдать заем бизнесу на зарплаты под 0%. Также в Северной Осетии республики разработали продукт "Оборотный" для тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств. Беспроцентными займами могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса. Учебный год: продленный и сокращенный Власти Кабардино-Балкарии приняли решение, согласно которому учащиеся 1-8 классов завершат учебный год 30 апреля. Соответствующие изменения внесут в годовые календарные учебные графики. Обучение 9-11 классов в дистанционном формате (на период действия режима самоизоляции) продлится до 5 июня.

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