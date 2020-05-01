Объем введенного в эксплуатацию в Карачаево-Черкесии жилья в I квартале вырос почти на 30%

ЧЕРКЕССК, 1 мая. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Карачаево-Черкесии за первый квартал 2020 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Введено всего с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства 36,2 тыс. кв. м, [по отношению] к январю - марту 2019 года 129,8%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что объем жилья, построенного индивидуальными застройщиками, вырос за три месяца на 2% и составил 28,5 тыс. кв. м. По данным управления, за первые три месяца на стройках, включенных в указанный перечень, освоено 36 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ региона, такой рост обусловлен вводом многоквартирных домов. "Увеличение роста ввода жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в республике связано с вводом трех многоквартирных домов. В I квартале 2019 года такие дома не вводились", - пояснили в министерстве.

В марте текущего года сообщалось, что КЧР и ДОМ.РФ будут сотрудничать в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", повышении доступности жилья и развитии рынка недвижимости в регионе в рамках подписанного ранее соглашения. В министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии отмечали, что в республике по проекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо довести объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год.