В новых инфекционных больницах Дагестана создадут 450 новых рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Укомплектование строящихся в Дагестане трех новых инфекционных центров медицинскими кадрами потребует создания 450 новых рабочих мест, запрос на расширение штата республиканского Минздрава уже направлен в федеральное ведомство, сообщается во вторник на официальном сайте главы Дагестана со ссылкой на премьер-министра республики Артема Здунова.

"Построят их [больницы] очень быстро. Силы и средства развертываются оперативно: на каждом объекте около 300 человек, много техники. Мы запросили в Москве 450 новых штатных единиц, чтобы нам разрешили расширить штат Минздрава под эти госпитали", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Кроме того, в республике планируется создать 119 новых бригад скорой медицинской помощи, для которых необходимо еще 1785 человек. "Когда мы получим разрешение, нам надо будет укомплектовать эти штатные единицы. И заняться решением этого вопроса нужно уже сейчас. Подготовленных медиков у нас достаточно, судя по статистике", - приводятся в сообщении слова главы правительства Дагестана.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Полевые госпитали уже развернуты в Буйнакске и Ботлихе.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случая заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человек выздоровели (плюс 456 за сутки). Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.