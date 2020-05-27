На Ставрополье создадут экспортный кооператив

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют создать региональный экспортный кооператив в сельском хозяйстве для расширения возможностей предприятий-экспортеров при поставках продукции за рубеж. Об этом в среду сообщили журналистам в краевом Минсельхозе.

"На Ставрополье планируют создать первый экспортный кооператив его создание будет способствовать улучшению координации крупных предприятий между собой и министерством [сельского хозяйства края], что позволит расширить возможности экспортеров, наладить совместную работу по достижению планов и повысит экономическую заинтересованность каждого из партнеров объединения", - говорится в сообщении.

Экспортное объединение позволит снизить затраты производителей, выстроить единые логистические цепочки. "Продукция края пользуется широким спросом за рубежом, что говорит о высокой оценке экспортного потенциала Ставрополья. Для выхода на цивилизованный рынок экспорта сельхозпродукции необходимо создать кооператив. Он позволит организовать сбыт, логистику, минимизировать финансовые риски каждого участника", - цитирует пресс-служба министра Владимира Ситникова.

По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг $355,7 млн, что является историческим максимумом для региона. Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.