В Чечне перепрофилируют четыре медучреждения под лечение пациентов с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Чечни перепрофилируют четыре медицинских учреждения для создания дополнительных мест под пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рамзан Кадыров.

"Одно [из медучреждений] расположено на набережной "Грозненского моря", другое - строящийся корпус действующего реабилитационного центра. Принято решение перепрофилировать их для приема больных COVID-19. Также поручил подготовить для приема больных с коронавирусной инфекцией здание бывшей городской больницы №9 и корпуса клинической больницы №7 в Грозном", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, такие меры позволят увеличить количество койко-мест в регионе до 3 тыс. "На перепрофилирование отведено от 10 до 14 дней. Ввод всех этих медучреждений в эксплуатацию позволит довести количество койко-мест до трех тысяч. Это никак не повлияет на работу медучреждений, оказывающих плановую медицинскую помощь населению", - сказал он, добавив, что сейчас в регионе развернуто 1 860 мест.

Кадыров отметил, что в Чеченской Республике принимаются исчерпывающие меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, однако необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации.

В Чечне зарегистрировано 1 192 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 787 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика достигла пика по заражению коронавирусом.