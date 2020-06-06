Экологи провели субботник Кисловодске в честь профессионального праздника

СТАВРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Экологи провели субботник в городе-курорте Кисловодске (Ставропольский край) на территории памятника жертвам фашизма. В условиях пандемии акция прошла с соблюдением мер профилактики и социальной дистанции, сообщила в субботу ТАСС руководитель Ставропольского регионального отделения Российского экологического общества Инна Зекеева.

"Участниками стали коллеги-экологи, присоединились офицеры, мероприятие было приурочено ко вчерашнему празднику Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Вместе привели территорию в порядок, почистили, вручную пропололи цветы. Все было в достаточном количестве - и маски, и перчатки. Распределили людей так, чтобы сохранялось расстояние минимум 2 - 2,5 м, территория большая, поэтому удалось распределиться так, что никто никому не мешал", - сказала она.

Участниками субботника стали 15 человек.

"Мы ежегодно отмечали День эколога большими акциями, убирали прибрежную зону, леса, волонтеров участвовало очень много. Всегда перед открытием курортного сезона также проводили двухмесячник уборки города, но в этом году из-за пандемии не провели, но, когда снимут режим самоизоляции, будем проводить постоянно", - отметила Зекеева.

5 июня в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2007 году. Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день. 6 июня по всей России прошли субботники, приуроченные к празднику.