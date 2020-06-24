На Ставрополье отремонтируют разрушенный участок региональной дороги

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. Ремонт участка региональной трассы Новопавловск - Курская - Моздок протяженностью более 6,5 км начали в Ставропольском крае, в ходе ремонта планируется устранить деформацию земляного полотна и заменить разрушенное асфальтовое покрытие, сообщили в среду в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.

"На участке региональной трассы Новопавловск - Курская - Моздок в границах Ставропольского края) начались работы по ремонту дорожного полотна, протяженность участка - более 6,5 км. До ремонта дорожное полотно здесь было разрушено, а основание местами стало проседать. Сейчас специалисты приступили к устранению деформаций земляного полотна, выраженного просадками основания, и дорожной одежды. Далее будет выполнено обустройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в прошлом году на Ставрополье было отремонтировано около 700 км региональных и муниципальных дорог, в этом году объем дорожных работ планируется сохранить на таком же уровне.

Как сообщали ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", в этом году на территории Ставропольского края планируется отремонтировать также свыше 30 км федеральных трасс. Ремонтные работы будут проведены на трех участках автодорог Р-217 "Кавказ" и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные воды".