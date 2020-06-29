Армейские подразделения на Северном Кавказе получили бронеавтомобили и квадроциклы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Подразделения Южного военного округа, дислоцированные в Ставропольском крае и Северной Осетии, получили новые бронеавтомобили "КамАЗ-5350-379" и квадроциклы высокой проходимости. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Спецназ ЮВО на Ставрополье получил партию из 10 новейших капсульных автомобилей "КамАЗ-5350-379". Около 10 единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости поступили на вооружение центра подготовки разведчиков на полигоне "Дарьял" ЮВО в Северной Осетии", - сообщили в пресс-службе.

Бронеавтомобили "КамАЗ-5350-379" оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Квадроциклы предназначены для решения разведывательных и дозорных задач в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций. Военнослужащие прошли специальный курс обучения и получили допуск к управлению техникой в полевых условиях и населенных пунктах, отметили в пресс-службе.