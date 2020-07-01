Кабардино-Балкария перешла на второй этап снятия ограничений

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в среду на официальном сайте главы республики.

Согласно указу, с 1 июля в регионе работу в обычном режиме возобновляют многофункциональные центры, открываются зоопарки, разрешается работа летних кафе при стационарных заведениях общепита (при наличии у них отдельного входа).

"С 400 до 800 кв. м увеличивается площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать, а также уточняется возможность осуществления уличной и ярмарочной торговли. При этом по-прежнему требуется наличие уличного входа в торговый зал, сохраняется ограничение числа лиц, одновременно находящихся в торговом зале (из расчета не менее 4 кв. м на человека)", - уточнили в администрации Кокова.

В документе также указано, что организации, возобновляющие свою деятельность, должны принять необходимые меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По состоянию на 30 июня в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 5 010 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели 3 386 человек, 53 умерли.