Медучреждения Ставрополья получили новое оборудование для борьбы с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Ряд медицинских учреждений Ставрополья получил 300 мультипараметровых мониторов, которые помогут бороться с коронавирусной инфекцией нового типа. После окончания пандемии оборудование будет применять в реанимационных отделениях для пациентов с другими заболеваниями, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Триста мультипараметровых мониторов пациента STAR8000D поступили в медицинские учреждения Ставрополья в рамках реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Они обошлись в 76,5 млн рублей, полученных Ставропольем из федерального бюджета", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, специалисты медучреждений прошли необходимое обучение по эксплуатации аппаратуры.

Отмечается, что оборудование предназначено для измерений и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца, частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации), частоты пульса, температуры тела. На экране монитора отображаются электрокардиограмма, значения и графики измеряемых параметров состояния пациента.

"Данное оборудование получено в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мониторы, которые поступили в 36 медицинских организаций Ставропольского края, незаменимы для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными при критических состояниях. После окончания пандемии они будут использоваться специалистами в реанимационных отделениях для пациентов с другими заболеваниями", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, слова которого приводятся в сообщении.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 999 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 5 254 человека, умер 151 пациент. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня.