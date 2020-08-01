В Кабардино-Балкарии прошел фестиваль экстремальных видов спорта

БЕЗЕНГИ /Кабардино-Балкарская Республика/, 1 августа. / Корр. ТАСС Асият Гериева/. Фестиваль экстремальных видов спорта Outdor Festival Alpindustria Bezengi собрал в горах Кабардино-Балкарии десятки людей. Завершается четырехдневный праздник аутдора красочным ночным забегом вокруг альплагеря "Безенги", который расположился на высоте 2,2 тыс. м. над уровнем моря, передает корреспондент ТАСС.

Трассы на леднике и с уклоном около 30 градусов. Фестиваль стартовал с прохождения красочного трейла по ущелью Мижирги, протяженностью 13 км и набором высоты 1 тыс. м. Старт трассы "Вертикального километра" в Безенги находится на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря, финиш на 3 тыс., это самый крутой маршрут в России и участники отмечают, что подниматься приходится по крутому склону.

"Таких пейзажей больше нигде нет, мы впервые оказались в этих горах, маршрут проложен так, что за короткий период времени и на сравнительно коротком участке такой разнообразный и красивый ландшафт. В этом сезоне впервые выбрались в горы, это направление (КБР, Безенги) и совсем не жалеем",- поделился впечатлениями победитель гонки петербуржец Евгений Годлевский.

А лидер дистанции "Вертикальный километр" Абрек Кочкаров трассу знает давно, но далась она ему с четвертого раза. "В первый раз не повезло, повредил колено, во второй, на Кубке России (по скайраннингу - забег по горному рельефу с набором высоты 1 тыс. м.) был третьим, потом вторым и в этом году пришел первым. Специально бегом не занимаюсь, в подобных соревнованиях участвовал в Сочи", - пояснил Кочкаров в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В горы за новыми ощущениями

Организаторы фестиваля уже задумываются о новых маршрутах и обсуждают варианты новых трейлов в Безенгийском и примыкающих ущельях. "В этом году участников много, они приехали из самых отдаленных от Кабардино-Балкарии регионов России: Якутии, Мурманска, Чувашии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, регионов юга и Кавказа, в общем мы насчитали более 20. Всем интересно, но многие хотели бы пробежать трейлы длиннее, если уже проехали такое расстояние, хочется многое успеть, поэтому рассматриваем на будущее новые трейлы в этом районе", - сказал ТАСС президент горного клуба "Альпиндустрия" Сергей Зон-Зам.

Скайраннеры даже не в зачет выполнения мастерских баллов и спортивных нормативов с удовольствием принимают участие в фестивале, отметил директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев. "После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, люди выбрались и для них это реальная радость. Мероприятия проводились с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, а мы со своей стороны всегда гарантируем радушный прием, гостеприимство, что люди видят и ценят",- добавил он.

Горный клуб "Альпиндустрия" - некоммерческая организация, уставные цели - организация безопасного отдыха в горах, пояснил Зон-Зам. "Сейчас на всех курортах очень много народу, люди истосковались, хотят смены обстановки. У нас есть опыт проведения таких мероприятий и интерес со стороны любителей таких видов отдыха всегда большой, вообще сейчас к отдыху в горах наблюдается большой интерес по всей стране", - отметил он.

Развитию альпинизма может помочь государство

В месте, где обычно собираются альпинисты и сотрудники горных подразделений различных ведомств для тренировок и восхождений, в эти дни можно встретить и просто туристов, которые заехали в альплагерь "Безенги", чтобы участвовать в фестивале. Классический альпинизм и его виды в стране развиваются недостаточно хорошо и для улучшения ситуации необходимо участие государства, отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС президент московской федерации альпинизма и скалолазания Дмитрий Москалев.

"Настоящая альпинистская база на Кавказе одна - альплагерь "Безенги", все остальные в лучшем случае предоставляют место жительства, в худшем - даже с этим есть проблемы, а здесь есть полноценная инфраструктура для занятия альпинизмом", - сказал Москалев. В советской системе подготовки альпинистов все базы развивались подобным принципом. К сожалению, попытки возродить все остальное не удаются, потому что фактически нет в этом заинтересованности государства, как это было ранее. Сейчас активно развивается альпинизм в военной среде, а спортивный альпинизм живет сам, добавил он. "Государство не очень его замечает, а построение, развитие и сохранение инфраструктуры как в "Безенги" - это воля определенных людей, хотя с помощью государства можно было бы развивать и вид спорта, и альплагеря, которые пытаются воссоздать в Цее (Северная Осетия), Узунколе (Карачаево-Черкесия), "Актру" (Алтай). Есть лагерь и другие, и все это делается и поддерживается силами энтузиастов", - отметил Москалев.

О фестивале

Третий фестиваль экстремальных видов спорта проходит в Безенгийском ущелье Черекского района с 29 июля по 2 августа. Любители активного отдыха участвовали в гонках в горах на разные дистанции в дневное и ночное время. Также в программе фестиваля - состязания по скалолазанию, ночной забег по природному рельефу, экологическая акция, лекции, тренировки с профессионалами и реальные тесты снаряжения.