В Чечне увековечат память врачей, погибших в борьбе с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил увековечить память врачей, погибших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба в Грозном.

"Я хотел особенно отметить наших медиков. Они героически и на высоком профессиональном уровне борются с коронавирусом. За период пандемии нас покинули восемь врачей. Мы должны увековечить их память, чтобы об их подвиге знали будущие поколения. Поручаю Минздраву проработать этот вопрос", - сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что ситуация с распространением COVID-19 находится под полным контролем местных властей, наблюдается ее улучшение.

"Мы имеем необходимый коечный фонд, оборудование, СИЗ, технику, специалистов, чтобы противостоять этой болезни. Конечно же, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, угроза COVID-19 все еще актуальна. Поэтому необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - сказал он.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 2 152 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 423 человек выздоровели, 34 умерли. Глава Чечни в июне объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, были отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, также возобновили работу кафе, гостиницы, банкетные залы для проведения торжеств и мечети. Кроме того, власти отменили 14-дневный карантин для приезжающих при наличии справки об отсутствии коронавируса или наличии антител.