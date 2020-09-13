Школа на 250 мест появится вместо аварийной в горном селе Новое Аргвани в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Школу на 250 мест планируют открыть в текущем году в горном селе Новое Аргвани в Гумбетовском районе Дагестана. Ее строительство идет в рамках республиканской инвестиционной программы взамен аварийной школы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации Гумбетовского района.

"До конца этого года в селе Новое Аргвани введут в эксплуатацию новую школу на 250 мест взамен старой аварийной. Новое учреждение строится в рамках республиканской инвестиционной программы, общий объем финансирования данного объекта составляет 240 млн рублей", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что в новой школе кроме основного учебного корпуса будут функционировать интернат на 50 мест и дворец спорта, также появится благоустроенный двор.

По словам главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова, строительство данной школы является "большим подарком для жителей села Новое Аргвани".

"Новоаргванинские дети, которые десятилетия ходили учиться в приспособленные помещения старой школы, наконец получат возможность приобретать знания, заниматься физкультурой и спортом в новых корпусах, построенных по всем современных технологиям и оснащенных новейшим оборудованием. Создание подобных комфортных условий будет способствовать всестороннему развитию детей, сохранению наших сел, улучшению инфраструктуры и развитию муниципалитетов в горах республики", - цитирует пресс-служба Магомедова.

Село Новое Аргвани расположено в 120 км от Махачкалы в центральной части Дагестана на высоте около 1,1 км над уровнем моря, население - около 1,5 тыс. человек.

Строительство школ и детсадов

Более 60 объектов дошкольного и общего образования планируется ввести в эксплуатацию в Дагестане до конца 2020 года в рамках реализации государственной программы развития образования, сообщил 9 сентября на сессии парламента республики начальник строительного управления № 412 федерального государственного предприятия "Главное военно-строительное управление № 4" (строит 73 из 77 объектов в республике в качестве генподрядчика) Магомед-Эми Чамаев.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Дагестана сообщал, что в республике до 2023 года планируется построить 84 школы более чем на 29 тыс. мест, а также 87 детских садов на 12,9 тыс. мест.