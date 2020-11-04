В Железноводске велопробег ко Дню народного единства собрал более 300 участников

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Велопробег в Железноводске (Ставропольский край), который приурочен к Дню народного единства, собрал более 300 участников. Планируется, что мероприятие станет ежегодным, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Сегодня в День народного единства у нас в Железноводске собрались велоэнтузиасты из 21 региона России, которые проедут по маршруту с флагами нашей великой державы. Мы единой велоколонной преодолеем дистанцию в 11 км, которая пройдет по части маршрута будущего велотерренкура, объединяющего города и горы Ставропольского края", - сказал глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, к велопробегу в Железноводске присоединились жители Москвы, Севастополя, Камчатки, Махачкалы, Сочи, Санкт-Петербурга, Камчатки, Якутии и городов Ставрополья. В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего было более 300 участников.

"На финише на Феррум-площади участников ждет ароматный чай по рецепту Дмитрия Менделеева, концерт и кинопоказ под открытым небом. Объединяющий велопробег в Железноводске станет ежегодным", - говорится в сообщении.

День народного единства был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.