Новосибирские власти разберутся с долгой доставкой кислорода в отдаленный район области

"По Купинской ЦРБ разберитесь, потому что, я так понимаю, вопрос не в дефиците кислорода, вопрос в длительной доставке", - сказал Травников.

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник поручил региональному Минздраву разобраться с проблемой долгой доставки кислорода в больницу отдаленного района области. Глава муниципалитета рассказал, что кислород, который должен поступать в район каждый день, не приходил с 12 ноября.

Во время совещания Владимир Шубников, глава Купинского района, отдаленного от центра региона и находящегося на границе с Казахстаном, рассказал о проблемах с поставками в Купинскую ЦРБ кислородных концентраторов и самих баллонов с кислородом. По словам Шубникова, поставки кислорода, которые должны были быть каждый день, прекратились еще 12 ноября. Для восполнения дефицита муниципальные власти вынуждены были обратиться за кислородом в соседний Чистоозерный район. Также Шубников сообщил, что в районную больницу до сих пор не поступили концентраторы кислорода.

В свою очередь министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что ближайшая поставка концентратов кислорода ожидается 25 ноября. "По кислороду - у нас до коронавируса все учреждения самостоятельно заключали договора на его приобретение, но учитывая тот объем, который у нас сейчас потребляется, мы решили на запустить сейчас единый конкурс на все медицинские учреждения, чтобы у нас не было сбоев", - рассказал Хальзов.

Ранее он сообщал, что Минздрав Новосибирской области заключил контракт на приобретение 300 концентраторов кислорода для медучреждений региона, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро 16 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 20 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фуд-корты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.