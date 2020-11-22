В Туве прошла церемония интронизации нового верховного ламы

ТАСС, 22 ноября. Торжественная церемония интронизации нового верховного ламы Гелека Нацык-Доржу, который сменил умершего в июне после заражения коронавирусом Джампела Лодоя, прошла в Республике Тува. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в агентстве по делам национальностей региона.

"Сегодня прошла церемония интронизации девятого камбы-ламы [верховного ламы] <…> Бывшие камбы-ламы вручили ему атрибуты власти, он принес клятву, что будет служить тувинскому народу и Будде", - сказал собеседник агентства.

Гелек Нацык-Доржу, в миру Сергек Сарыглар, был избран новым верховным ламой Тувы в начале октября. Изначально на пост претендовали четыре кандидата, двое из них позднее снялись с выборов по собственному желанию. За Сарыглара проголосовали две трети священнослужителей буддийской паствы.

Коронавирус у предыдущего 44-летнего верховного ламы обнаружили 10 июня, в тот же день его госпитализировали. 23 июня Джампел Лодой умер. Он дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года.

Выборы камбы-ламы Тувы проходят с 1997 года. По традиции его избирают на общем голосовании среди представителей буддийского духовенства.