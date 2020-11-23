Искусственный интеллект поможет в поиске работы выпускникам томского вуза

ТОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Программисты Томского государственного университета (ТГУ) запустят в 2021 году сервис для поиска работы студентам и выпускникам вуза. В его основе заложена система с искусственным интеллектом (ИИ), которая будет собирать данные об успехах студента в ходе учебы и работы на университет, и на их основе составлять учащимся резюме, а также искать вакансии. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта "Цифровой университет", директор суперкомпьютерного центра ТГУ Сергей Орлов.

Из-за пандемии коронавируса весной 2020 года ТГУ запустил созданную на средства Минобрнауки студенческую биржу Uniprofi, на которой учащиеся вуза могли найти работу в стенах учебного заведения. Вуз стал одним из первых в стране, кто обеспечил трудоустройство студентам. На первом этапе биржа предлагала в том числе тьюторов-техников онлайн-курсов, маркетологов электронных ресурсов Научной библиотеки ТГУ, разработчиков сайтов и приложений. В дальнейшем университет принял решение развивать это направление.

"Мы делаем онлайн-сервис, в основе которого лежит рекомендательная система с ИИ. Она будет собирать данные о студентах из Uniprofi, систем Moodle, где отмечается, как студент учится, как сдает сессию, как он проходит контрольные точки, а также из внутренних систем управлением вуза. Сопоставление данных позволит формировать цифровой профиль студента, его резюме, чтобы можно было находить целевые вакансии в соответствии с тем, как он обучался. Для работодателя будет возможность смотреть, какие навыки получил студент за время обучения, также система будет рекомендовать вакансии студентам", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данный сервис разрабатывается совместно с промышленным партнером - компанией HeadHunter - в рамках проекта "Цифровой университет". Запустить его планируется в 2021 году. "Мы приветствуем инициативы вузов, благодаря которым студенты получают удобные высокотехнологичные продукты. Скоро в личном кабинете студента (на сайте ТГУ) появится новый сервис - конструктор резюме. Таким образом, в одном месте можно будет не только смотреть оценки и расписание, но и искать работу", - сообщила ТАСС руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.

На средства гранта

В 2019 году ТГУ выиграл одноименный грант на создание "Цифрового университета" по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" (в формировании заявки также участвовали ТУСУР и ТПУ), цифровые решения данного проекта будут распространяться на кампус этих трех томских вузов. Сейчас на средства гранта вузы Томска вместе развивают такие направления, как управление на основе больших данных, индивидуальные образовательные траектории, новые образовательные технологии и компетенции для цифровой экономики.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта- свыше 1,5 трлн рублей.