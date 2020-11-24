Село в Красноярском крае находится под угрозой подтопления из-за подъема воды в реке

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Село Нарва Манского района Красноярского края находится в зоне риска возможного подтопления из-за подъема уровня воды в реке Мане. До достижения критического уровня остается 87 см, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

"Есть определенные риски , это село в зоне возможного подтопления. На сегодняшний день остается 87 см до критического уровня. Все подготовительные работы в этом селе проведены, там работает оперативная группа", - сказал Лисин.

По его словам, подъем воды в реке обусловлен процессом ледообразования. Ледостав в крае, в целом, опаздывает из-за теплой осени. Лисин отметил, что на месте организован замер уровня воды в реке каждые два часа.

20 ноября глава Манского района края Артем Черных сообщил ТАСС, что в результате формирования ледостава произошел резкий подъем уровня воды в реке Мане в районе села Нарва. Подготовлены два ПВР на 200 человек. Критический уровень в районе Нарвы - 390 см. При его достижении под подтопление попадают 18 домов с населением 33 человека. При уровне 450 см - 52 дома с населением 150 человек. Население Нарвы - около 1,2 тыс. человек.