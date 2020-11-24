Глава Красноярского края назвал удаленность региона его преимуществом при развитии туризма

ТАСС, 24 ноября. Красноярский край способен развивать практически все формы туризма, а его удаленность от Европейской части России может способствовать привлечению туристов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс во вторник в рамках онлайн-проекта "Прямая линия гостеприимства".

"Когда мы с Юлией Вячеславовной (Верхушиной, руководителем агентства по туризму региона - прим. ТАСС) говорили о модели красноярского туризма, <…> [то] в числе наших проблемных вещей она назвала удаленность. Я считаю, что особая притягательность Красноярского края в этом и заключается. Потому что и в Красноярск, и в Сибирь в целом люди едут за туманом и запахом тайги", - сказал губернатор.

Он добавил, что регион может развивать практически все формы туризма, "исключая классические курортные направления".

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров - в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах, а также советуют, как организовать интересное путешествие.