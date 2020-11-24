Актуализацию схемы газификации Красноярского края планируют завершить в начале 2021 года

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края и "Газпром промгаз" должны завершить в первом квартале 2021 года актуализацию схемы газоснабжения региона, исходя из возможности реализовать этот проект с применением газопровода "Сила Сибири - 2". Этот вариант обеспечения края газом существенно дешевле прочих сценариев, которые предлагались ранее, сообщил во вторник губернатор региона Александр Усс во время обсуждения проекта в Совете Федерации.

Весной этого года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Строительство газопровода позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярского края. В мае началась актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации края.

"По предварительной трассировке газопровод ["Сила Сибири - 2"] будет строиться через всю территорию края с запада на восток. Прямо посередине он перережет Красноярский край и пройдет в 50 километрах севернее Красноярска, в Сухобузимском районе. Это делает планы газификации абсолютно реалистичными и, что немаловажно, будет способствовать оптимизации цены на газ для конечных потребителей. Если все пройдет по ожидаемому и хорошему сценарию, то перспективы газификации - 2025-2027 годы. На сегодняшний день правительство края совместно с "Газпром промгазом" актуализирует генеральную схему газоснабжения с учетом этого подхода и принятых решений. <...> [Намерены] завершить в первом квартале следующего года эту актуализацию общей схемы", - сказал Усс.

В Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, в настоящее время газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

По словам Усса, газификация региона востребована не только с точки зрения экономики, но и для решения экологических проблем. "Сегодня город Красноярск является одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении городов страны", - подчеркнул губернатор.

Сценарии газификации

Схема газоснабжения и газификации Красноярского края была разработана еще в 2016 году. Среди ее сценариев было обеспечение региона газом с помощью строительства магистрального газопровода "Проскоково (Кемеровская область) - Красноярск" протяженностью 570 километров. По разным данным, его стоимость оценивалась в сумму от 80 до 120 млрд рублей.

Еще один вариант - поставка топлива с нефтяных месторождений Эвенкийского муниципального района, где есть получаемый при добыче нефти попутный газ, которому необходимо найти применение. В этом случае трубопровод пошел бы в Красноярск из поселка Богучаны севернее районного центра. "Гораздо дешевле, чем Проскоково, но тем не менее это серьезные деньги. А самое главное - пока очень туманные перспективы", - сказал Усс.

Задача магистрального газопровода "Сила Сибири - 2" заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны. По магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд куб. м газа и газифицировать ряд регионов России. Как подчеркнул Усс, этот проект позволит вывести вопрос газоснабжения Красноярского края на принципиально иной уровень.

"Если это (реализация проекта - прим. ТАСС) произойдет, то вопрос газификации края из сугубо регионального переходит в категорию общефедеральных, стратегических, и здесь решить проблему Красноярского края гораздо проще", - сказал Усс.

Предполагается, что при реализации проекта в зоне действия магистральной инфраструктуры сразу окажутся 11 городов Красноярского края и 16 из 44 районов. Здесь живут около 2 млн человек, а перспективный объем потребления предварительно оценивается в 6 млрд кубометров газа.

"Для красноярской агломерации будет достаточно построить только два отводных магистральных газопровода длиной в несколько десятков километров. Поэтому первоначальный этап газификации Красноярского края по стоимости становится на порядок или на порядки меньше, нежели первоначальная версия [от Проскоково]. Речь идет о нескольких миллиардов рублей вместо десятков", - подчеркнул губернатор.

Экологический эффект

Как пояснил журналистам директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов, газификация Красноярска положительно скажется на экологии. Миллионное население города владеет 430 тыс. автомобилей. Здесь расположены крупные производства, больше тысячи мелких предприятий, 14 тыс. частных домов, использующих уголь для своего отопления. При этом город расположен в котловине, в которой концентрируются выхлопные газы, здесь нередки неблагоприятные метеоусловия, особенно в зимнее время года.

"[Газ] - это относительно чистая тепловая энергия, относительно чистая электроэнергия", - подчеркнул Шарафутдинов.

По его словам, газификация позволит запустить строительство новых микрорайонов в достаточном удалении от современного Красноярска. При таком строительстве возникает проблема коммуникации - обеспечения новостроек электричеством и теплом.

"Газовая составляющая помогает в этом отношении эту проблему решить, потому что [это] довольно компактные, относительно чистые установки, которые генерируют меньшее количество выбросов. Это было бы хорошим аспектом, который позволяет городу развиваться в заданном направлении, то, что и называется современной урбанистикой", - сказал эколог.