Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в Ермаковском районе Красноярского края, погиб один человек, семеро доставлены в больницу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Tiguan, по предварительной информации, один человек погиб, еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу", - сообщили в главке полиции.

Авария произошла на 528-м км федеральной трассы Р-257 "Енисей".

В краевом Минздраве сообщили ТАСС, что детей среди погибших и пострадавших нет. Один человек находится в тяжелом состоянии, шестеро - в среднем состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативная группа полиции.