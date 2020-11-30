В Красноярском крае заработал первый в регионе комплекс утилизации осадка сточных вод

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию очистных сооружений провели в Дивногорске, расположенном в 50 км от Красноярска. Впервые в регионе внедрена технология, в десятки раз снижающая количество сырого ила, который образуется после очистки стоков, сообщили в понедельник ТАСС в региональном Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.

Проблема утилизации осадка сточных вод значима для Дивногорска с населением почти 30 тыс. человек. Очистные сооружения города были введены в эксплуатацию еще в 1976 году. Действующие иловые поля были заполнены более чем на 90%, существовала угроза загрязнения почвы и реки Енисей. От иловых полей также исходил характерный неприятный запах, который доставлял дискомфорт жителям края.

"Реконструкция очистных проводилась по региональной программе "Чистая вода". Общий объем средств, выделенных из краевого бюджета на реконструкцию, составил 41,6 млн рублей. Для края это уникальная технология, которая позволяет уменьшить объем сырого ила, образующегося уже после очистки, в десятки раз", - сказал собеседник агентства.

После очистки сточных вод в Дивногорске объем осадка составляет 120 кубометров в сутки, после механического обезвоживания он сокращается до четырех-пяти кубометров, то есть почти в 30 раз. Сейчас руководство местного водоканала изучает возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения.

"Реконструкция очистных сооружений в Дивногорске была крайне важна для территории. Это позволило решить существующую проблему по утилизации осадка сточных вод современным методом. На сегодняшний день данный объект - единственный в крае, где применяется такая технология. Мы намерены опыт Дивногорска тиражировать и на другие территории края", - цитирует пресс-служба заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ Игоря Жукова.