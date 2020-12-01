В Новосибирской и Омской областях запустили пилотный проект мониторинга питания школьников

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил пилотный проект мониторинга питания школьников начальных классов в Новосибирской и Омской областях. Об этом сообщила директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора Ирина Новикова во вторник на всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.

"По поручению руководителя Федеральной службы Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой на территории Новосибирской области и Омской области проводится пилотный проект - мониторинг питания школьников с 1 по 4 класс", - сказала она.

Новикова добавила, что с помощью мониторинга намерены улучшить организацию питания и снизить риски. В числе задач она назвала стандартизацию подходов, повышение доступности качественного питания, оказание школам в оперативном режиме методической помощи, информирование родителей, эффективную работу родительского контроля.

"Самое главное - освобождение от многочисленных отчетов, которые именно сопряжены с данным видом деятельности. На сегодняшний день в рамках программного средства, которое сформировал наш институт, работает уже более полутора тысяч школ. <…> Школы формируют меню, получают методическое сопровождение", - уточнила Новикова.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.