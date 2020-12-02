Норма вывоза угля из Кузбасса на экспорт в 2021 году сохранится в объеме 53 млн тонн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Норма вывоза угля из Кузбасса на экспорт будет сохранена в объеме 53 млн тонн в 2021 году, следует из пресс-релиза РЖД. Соответствующее соглашение было подписано РЖД и правительством Кемеровской области.

"В целях обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок ОАО "РЖД" и правительство Кемеровской области - Кузбасса согласились продлить на следующий год основные параметры по вывозу продукции угольных предприятий в направлении Дальнего Востока, - говорится в сообщении. - В 2021 году грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн - во внутрироссийском сообщении".

Дополнительное соглашение было подписано 2 декабря. В 2019 году стороны подписали соглашению о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период с 2019 по 2035 годы.