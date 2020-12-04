На Байкале в Иркутской области начали вести цифровой учет туристов

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Цифровой учет туристов, посещающих озеро Байкал, начали вести в Иркутской области. Специальное программное обеспечение позволяет оформлять в электронном виде разрешения на посещение Прибайкальского национального парка и регулировать антропогенную нагрузку, сообщил в пятницу ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.

Раньше лесничества "Заповедного Прибайкалья", управляющего Прибайкальским национальным парком, выдавали туристам разрешения на посещение в бумажном виде, а информацию о количестве оформленных разрешений вносили в базу вручную. Это снижало оперативность работы и приводило к неточности подсчета туристов. Точные данные нужны для регулирования антропогенной нагрузки на байкальское побережье, а также для понимания, какие объекты инфраструктуры необходимы.

"Нам необходимо стопроцентное регулирование антропогенной нагрузки, поэтому была разработана программа за счет инвесторов - наших партнеров. Это приложение, которое может внедряться в любой сайт, оно выдает разрешения в соответствии с нормативами воздействия. Программа не пропустит разрешений больше, чем предусмотрено на турмаршрут. Например, турист решил поехать 1 августа, зашел на сайте в приложение, а программа ему показывает, что на этот день на турмаршруте достигнута предельная нагрузка, и предложит ему приобрести разрешение на другой день", - сказал Рамазанов.

Электронная система оформления разрешений доступна на сайте "Заповедного Прибайкалья". Пока она работает в тестовом режиме, а полноценный запуск состоится в 2021 году. От бумажных разрешений учреждение откажется. Туристы, у которых нет технической возможности воспользоваться цифровым ресурсом, могут обратиться в офис или лесничества "Заповедного Прибайкалья", и электронное разрешение им оформит администратор. Инспекторов нацпарка, которые проверяют у туристов наличие разрешений, обеспечат мобильными телефонами со специальным приложением. При наведении телефона на QR-код, указанный в разрешении, будет считываться информация о туристе, о месте и времени посещения.

Таким образом, подсчет туристов на Байкале в Иркутской области переводится в автоматический режим, что даст возможность оперативно отслеживать антропогенную нагрузку на конкретную местность. Цифровой учет исключает человеческий фактор. По словам Рамазанова, когда учет вели вручную, отмечались случаи превышения допустимого числа туристов на турмаршрутах. "Возьмем самый популярный маршрут - север острова Ольхон, протяженность 38 км в одну сторону. Этот маршрут могут посещать 1,8 тыс. человек в сутки. Возьмем маршрут по Тажеранским степям, его могут посещать около 450 человек. Из-за отсутствия цифрового учета и нерегулирования посещений бывало превышение на 1-2% в пиковый период", - отметил собеседник агентства.

Переправа без очередей

Цифровизация процесса выдачи разрешений ускорит получение туристами этого документа, а также решит проблему многокилометровых очередей на переправе на остров Ольхон, которые наблюдаются в пик летнего сезона. Туристы смогут занять электронную очередь и рассчитать время прибытия на паром.

По словам Рамазанова, "Заповедное Прибайкалье" готово бесплатно предоставить программный продукт для цифрового учета туристов другим учреждениям страны, управляющим особого охраняемыми природными территориями. Стоимость программного продукта составляет 42 млн рублей. Он разработан на средства частных инвесторов.

По заказу "Заповедного Прибайкалья" сейчас также разрабатывается электронный ресурс, на котором будет собрана вся информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых на заповедных территориях Иркутской области. "Это будет ресурс с инвестиционными продуктами, в которые можно вложиться. Чтобы люди могли с ними ознакомиться, а потенциальные инвесторы понять, в какие проекты они готовы вложиться и на каких условиях, что они могут построить или сделать что-то нужное и полезное. Сейчас вся эта информация есть, но на бумагах, на разных интернет-ресурсах, все разрозненно. А мы соберем ее на одной цифровой платформе, которая также может быть интегрирована в любой сайт, в любую информационную площадку", - пояснил Рамазанов.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный национальный парк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. В состав нацпарка входит остров Ольхон - самый крупный и единственный населенный остров на Байкале, является популярным местом отдыха.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.