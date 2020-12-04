Легкомоторный самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Красноярском крае

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Легкомоторный самолет DHC6/L авиакомпании "Арт-Авиа" выкатился в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Черемшанка Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет совершал учебный полет по маршруту Черемшанка - Абакан - Черемшанка. При посадке в аэропорту Черемшанки он выкатился за пределы посадочной полосы. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На борту находились два пилота. Воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено. Причины инцидента выясняются.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства безопасности полетов. В аэропорту ТАСС сообщили, что самолет выкатился на 30 метров от ВПП, повреждений он не получил и в настоящее время убран. Аэропорт работает в штатном режиме.