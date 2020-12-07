В Иркутской области планируют отремонтировать более 1 тыс. жилых домов в 2021 году

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в Иркутской области в 2021 году, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"На данный момент составлены сметы для всех 1 067 домов, планируемых к капитальному ремонту в 2021 году, для 289 - объявлены аукционы, по 55 - заключены договоры подряда. В план капитального ремонта текущего года включено 1 410 домов, в том числе переходящие с 2019 года - 392 дома, с 2018 года - 322 дома", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, процент исполнения региональной программы по капремонту в последние годы оставался на низком уровне. В 2018 году было отремонтировано 153 многоквартирных дома при плане 781, в 2019 году - 153 при плане 748. На начало декабря этого года в Иркутской области удалось отремонтировать только 886 домов, до конца года ремонт планируют завершить еще в 242 домах, 282 многоквартирных дома переходят на следующий год.

"Программа капитального ремонта Иркутской области - самая большая в Сибирском федеральном округе по количеству включенных в нее многоквартирных домов - 14 417, это 18% от объема домов в СФО, подлежащих капремонту", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, большой объем поступающих ему от жителей Иркутской области обращений посвящен именно вопросам капитального ремонта, в частности качеству работ.

"Приоритетом для подрядчиков помимо сроков должно быть качество выполняемых работ. Оно должно устраивать и заказчика, и людей, которые живут в отремонтированных домах", - цитирует пресс-служба слова Кобзева.