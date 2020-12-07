Вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду села Ербогачен в Иркутской области. По данным на 7 декабря, зарегистрировано 23 случая заболевания среди детей и воспитателей, у 18 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"1 декабря 2020 года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников и персонала детского дошкольного образовательного учреждения в селе Ербогачен Катангского района. На сегодняшний день зарегистрировано 23 случая заболевания, в том числе десять человек находятся на стационарном лечении. <…> По результатам лабораторных исследований у 18 человек выделена Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, заражение могло произойти из-за нарушения технологии приготовления блюд, в частности куриных котлет. Работа детского сада временно приостановлена.

Село Ербогачен, в котором проживают около 2 тыс. человек, находится на севере региона на расстоянии более 1 тыс. км от Иркутска.