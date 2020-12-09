Урожай в Алтайском крае из-за засухи снизился на 15% к 2019 году

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края в 2020 году собрали почти на 15,2% меньше урожая - в 2019 году он составил около 4,6 млн тонн, а в 2020 - порядка 3,9 млн тонн. Серьезно сказалась в этом году на урожае засуха, сообщил в среду на заседании правительства министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

Как сообщили ТАСС в Минсельхозе региона, в 2019 году урожай в крае составил порядка 4,591 млн тонн в весе после доработки. Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в РФ в 6,5 млн га. В этом году часть районов края пострадала от сильной засухи.

"В сравнении с прошлым годом произошло снижение объемов производства зерновых, зернобобовых, овощей, картофеля и немного кормовых культур, индекс производства в сельском хозяйстве по итогам десяти месяцев составил 96%, <...> примерно такой же показатель будет по итогам года. В противовес погодным аномалиям сработал уровень технической и технологической оснащенности хозяйств, меры господдержки - <...> собрано урожая зерновых в объеме <...> 3,9 <...> млн тонн в зачетном весе", - пояснил Чеботаев.

Он отметил, что этого достаточно для удовлетворения потребностей переработчиков края - им необходимо 3,8 млн тонн. С учетом переходящих запасов объем зерна в этом сезоне около 6 млн тонн - это позволит отправлять его и на экспорт. К примеру, по словам Чеботаева, за девять месяцев вывоз зерна из края составил 800 тыс. тонн, в том числе 200 тыс. тонн на экспорт. Руководитель краевого Минсельхоза отметил, что в этом сезоне АПК края работает в условиях угрозы коронавирусной инфекции и режима ЧС - по итогам экспертизы из-за засухи гибель сельхозкультур подтверждена в 30 муниципальных образованиях, ущерб по прямым затратам превысил 617 млн рублей.

Он отметил, что регион сохраняет лидерство по производству гречихи - собрано 500 тыс. тонн, что обеспечит возросшую потребность россиян в этой культуре. Масличных произведено более 1,1 млн тонн - на 64 тыс. тонн больше прошлого года. Отмечается рост в животноводстве - молока произведено более 1,2 млн тонн, скота и птицы на убой 276 тыс. тонн, яиц - впервые более 1 млрд штук.

В целом на развитие аграрного производства в этом году из краевого и федерального бюджета направлено 3,5 млрд рублей. Аграриями для смягчения последствий засухи направлено 347 млн рублей, в первую очередь - животноводческим хозяйствам. В ближайшие дни поступят 45,6 млн рублей федерального бюджета на компенсацию потерь от гибели застрахованных посевов.