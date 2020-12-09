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Новый год и Рождество - 2021

Глава Тывы объявил 31 декабря выходным днем

Шолбан Кара-оол также посоветовал встретить праздник в семейной обстановке

ТАСС, 9 декабря. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил 31 декабря нерабочим днем. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днем. Данный рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Учитывая то, каким сложным выдался 2020 год, понимаю как необходим отдых и полноценное чувство праздника землякам", - говорится в сообщении. Также глава республики посоветовал встретить праздник в семейной обстановке.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным днем.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываНовый год и Рождество - 2021
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