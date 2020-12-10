Ученые не связывают землетрясение на Байкале с солнечной активностью

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5, которое в четверг произошло на Байкале, не связано с наблюдающейся в 2020 году солнечной активностью и, в частности, со случившейся 7 декабря вспышкой на Солнце, считает директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"Если честно говорить, то никто этого не знает (о связи сейсмособытий и солнечной активности - прим. ТАСС). Но все, что я знаю, то нет, нельзя этого связать. Вообще во время максимума солнечной активности таких вспышек, которая была 7 декабря, на дню бывает по десятку, и никаких землетрясений из-за этого не происходит. У меня была студентка, которая получила от меня задание попытаться с этим вопросом разобраться, мы смотрели даты землетрясений в иркутском регионе лет за 150 примерно и пытались их сопоставлять с какими-то событиями на Солнце. Ничего не получается, нет никакой закономерности", - сказал Язев на пресс-конференции в четверг.

Он рассказал, что в январе 2020 года после перерыва начался новый цикл солнечной активности, сейчас она нарастает. В течение 2021 года будут наблюдаться вспышки на Солнце и магнитные бури.

В четверг в байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Жители Иркутска в 05:45 (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов. Толчки ощущались также в семи муниципальных округах Бурятии.

В 2020 году это второе сильное землетрясение, которое ощущалось на территории Иркутской области. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в Иркутской области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго - 2,3.