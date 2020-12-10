В Красноярском крае более 100 работников на месторождении не получили зарплаты в срок

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Более 100 работников подрядных организаций на Тагульском нефтяном месторождении на севере Красноярского края не получили с сентября по ноябрь 2020 года заработную плату в срок. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, ведомство начало по данному факту проверку.

"Предварительно установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года до момента обращения 117 работников ООО "МК-Групп", ООО "Главэнергомонтаж" и ООО "Газхиммонтаж", зарегистрированных на налоговом учете в городе Санкт-Петербурге, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность на Тагульском нефтяном месторождении Туруханского района Красноярского края, частично либо полностью не получали заработную плату", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, руководством компаний "Главэнергомонтаж" "МК-Групп" полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками за сентябрь 2020 года в размере свыше 1 млн рублей.

По информации региональной прокуратуры, общий объем задолженности составляет 7,7 млн рублей. Прокуратура также организовала проверку по факту невыплаты зарплат. В четверг прокурор края Роман Тютюник по телефону пообщался с генеральным директором ООО "Главэнергомонтаж", сообщает пресс-служба ведомства. Руководителю компании вынесено предостережение о недопустимости такой ситуации. Комментарием компаний ТАСС на данный момент не располагает.

Тагульское месторождение расположено в Туруханском районе за Полярным кругом на расстоянии 1,7 тыс. км от Красноярска.