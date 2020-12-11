В Новосибирске открылся центр "Дом да Винчи"

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Международный ресурсный центр культурных и образовательных инициатив "Дом да Винчи", который подарит сибирякам доступ к литературе в сфере искусства, открылся на базе Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ). Центр станет единственной подобной библиотекой за Уралом с фондом в шесть тысяч книг, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе НГОНБ.

"Это наша арт-платформа, структурное подразделение НГОНБ. Вне стен библиотеки вынесена большая часть нашего фонда по искусству - это и литература, и ноты, и виниловые пластинки, и диски. Это единственная за Уралом библиотека по искусству, находящаяся в отдельном помещении", - сказала собеседница агентства.

Он добавила, что в рамках создания центра НГОНБ были подписаны соглашения о сотрудничестве с Всероссийской библиотекой иностранной литературы (ВКБИЛ) и достигнута договоренность с Итальянском институтом культуры и итальянским Фондом Ромуальдо Дель Бьянко. Это позволит учреждению расширить международное сотрудничество, в частности, организовывать встречи с иностранными писателями и деятелями культуры.

Центр разместился на площади 500 кв. метров неподалеку от основного здания НГОНБ. В "Доме да Винчи" организованы семь персональных рабочих мест с компьютерами, а также зоны для групповой работы, выставок, концертов, лекций, воркшопов и мастер-классов. Центр создан на средства Минкультуры РФ, а также на гранты Министерства региональной политики Новосибирской области. Общий объем финансирования составил около 7,2 млн рублей.

"В открытых фондах "Дома да Винчи" находится более шесть тысяч книг и периодических изданий по искусству, самый большой в сибирском регионе фонд нотных изданий (60 тыс. ед.), огромное количество виниловых пластинок и аудио- и видеодисков, уникальная коллекция произведений сибирских композиторов", - добавили в пресс-службе.