На трассе в Томской области загорелся рейсовый автобус

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся в Шегарском районе Томской области. Информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В 17:10 (13:10 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение, что на 61-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что водитель и пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в настоящее время нет. В результате происшествия выгорел салон автобуса. Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. Обстоятельства происшествия уточняются.