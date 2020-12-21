Чуйский тракт станет пилотным проектом для развития автомототуризма и караванинга в России

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены сделать федеральную трассу "Чуйский тракт" пилотным маршрутом для развития автомототуризма и караванинга (путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах) в России. Работы по совершенствованию инфраструктуры уже начались на одной из площадок, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта Алтайского края.

"Было определено шесть наиболее привлекательных межрегиональных туристических, так называемых народных маршрутов, в число которых вошел Чуйский тракт. Специалисты предлагают включить их в "Стратегию развития туризма в России до 2035 года". Это позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров и даст возможность региональным властям обеспечивать для них безопасный сервис", - говорится в сообщении.

Удобство федеральных дорог Алтайского края для автопутешественников в ходе экспедиции оценили эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК). По их мнению, именно этот вид отдыха обладает наибольшим потенциалом для региона. Специалисты намерены создать на трассе 14 реперных точек, шесть из них - в Алтайском крае. Некоторые можно усовершенствовать с минимальным вложением средств.

"В первую очередь Чуйский тракт мы рассматриваем как межрегиональный маршрут: изучили ситуацию в Республике Алтай, подготовили аналитический отчет, и на одной из площадок, в районе аэропорта, уже начались работы. В Алтайском крае дорожный сервис находится на более высоком уровне, ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой", - рассказал член правления ОААК, руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры Денис Манько.

Развивать автотуризм в Алтайском крае намерены также на трассе А-322, которая открывает маршрут на популярную среди путешественников Горную Колывань. Эксперты определили три перспективные дорожные площадки: на выезде из Барнаула, в Алейском и Поспелихинском районах. Все они станут ключевыми точками, от которых в дальнейшем будут разрабатываться радиальные туристические маршруты.