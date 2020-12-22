Полицейские изъяли более 8 тыс. доз героина в Чите

ТАСС, 22 декабря. Героин массой 2 кг изъят полицейскими у четверых жителей Читы, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Четверо жителей Читы организовали оптовую поставку героина из другого региона. Изъяты наркотики общей массой около 2 кг, что составляет примерно 8 тыс. разовых доз", - сказала она.

Наркотики хранились в двух свертках в тайнике в лесу микрорайона "Чистые поляны". Героин расфасовывался и продавался через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

"В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.