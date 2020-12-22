Число жителей Приангарья с антителами к COVID-19 по сравнению с летом выросло в пять раз

"По результатам третьего этапа 25,1% участников [исследования] имеют антитела. Если экстраполировать это на всю территорию Иркутской области, то с некоторыми оговорками можно сказать, что каждый четвертый житель имеет достаточно высокий уровень иммунитета. Иммунная прослойка в Иркутской области достаточно активно развивается", - сказал Балахонов.

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Число жителей Иркутской области, имеющих антитела к новому коронавирусу, по сравнению с июнем-июлем увеличилось в пять раз и достигло в декабре 25,1%. Это показал третий этап массового тестирования населения с целью изучения популяционного иммунитета, сообщил во вторник журналистам директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Первый этап массового тестирования в Приангарье проводился в конце июня - начале июля. Он показал, что антитела к новому коронавирусу, по уточненным данным, имеют 5,1% жителей региона. По итогам второго этапа, который состоялся в сентябре, показатель вырос до 12,1%. Третий этап исследования проходил с 7 по 18 декабря.

На каждом этапе тестирования кровь брали примерно у 2,7 тыс. человек. Это одни и те же волонтеры в семи возрастных группах. По предварительным данным, по итогам третьего этапа максимальное число участников с иммунитетом выявили в группе 60-69 лет - 28,6%, минимальное - около 19% - среди волонтеров в возрасте от года до 17 лет. При этом первый этап исследования давал наибольшее число участников с иммунитетом среди подростков 14-17 лет - 13,8%, наименьшее - 3,1% - среди детей в возрасте 7-13 лет.

По словам Балахонова, сейчас Иркутская область в сравнении с другими регионами имеет средний показатель популяционного иммунитета к новому коронавирусу. Он также отметил, что говорить об окончании пандемии можно будет при наличии антител у 60-70% населения. По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 22 декабря подтверждено 38 385 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 33 305 человек, умерли 1 213.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа ученые получили мозаичную картину в масштабах всей страны. Показатели коллективного иммунитета варьировались в диапазоне от 4 до 50%. На втором этапе исследования в сентябре - октябре регионы показали двукратный рост иммунной прослойки. Третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции начался в регионах России 9 декабря.