Первый грузовой терминал открылся в аэропорту Горно-Алтайска

ТАСС, 22 декабря. Первый грузовой терминал для транспортировки товаров по всей России открылся в аэропорту Горно-Алтайска. Вложения компании "Астэх Карго" в создание склада вместимостью до трех тонн грузов в сутки составили около 10 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник директор аэропорта Сергей Круглов.

"В республике [Горный Алтай] никогда не было - ни в советское время, ни сейчас - аэропорта, оборудованного грузовой службой, поэтому это проба рынка. В здании [аэропорта] у нас это помещение было, мы его сдали в аренду. Они (компания - прим. ТАСС) провели там ремонт, приобрели досмотровую технику. На это ушло порядка 10 млн рублей", - сказал Круглов.

Он пояснил, что на реализацию проекта - от идеи до запуска терминала - ушло около двух лет. Терминал сможет отправлять преимущественно небольшие партии товаров местных производителей, в частности, алтайские травяные сборы и продукцию сельского хозяйства.

Как сообщается на сайте Министерства регионального развития республики, терминал был открыт компанией "Астэх Карго". Первым авиационным грузом, прибывшим в аэропорт Горно-Алтайска на рейсе авиакомпании "Победа", стали полторы тонны специальной защитной одежды для медиков, борющихся с COVID-19. В ближайшее время в регион ожидаются поставки вакцины от коронавируса.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. В реконструкцию аэропорта было вложено более 1 млрд рублей. Власти Республики Алтай неоднократно называли аэропорт важным объектом для развития туризма, который является одной из основных отраслей экономики региона. Ежегодно на Алтай приезжает более 2 млн туристов.