Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-мэру Горно-Алтайска

ТАСС, 23 декабря. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил без изменений приговор бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину, который был признан виновным в мошенничестве и осужден на четыре года условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщается в среду на сайте Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай.

Как ранее сообщал ТАСС, 7 октября 2019 года Облогин был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество на 107 млн рублей. Следствие и суд установили, что Облогин, используя служебное положение, похитил принадлежащий муниципальному образованию автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 млн рублей, а также предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив ущерб более 107 млн рублей муниципальному образованию.

"Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции <...> судебное решение суда первой инстанции в части признания Облогина В. А. виновным по всем составам преступлений (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначения ему окончательного наказания в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 августа от осужденного поступила кассационная жалоба на приговор и апелляционное определение Верховного суда региона, аналогичная жалоба поступила от защитника экс-мэра - с возражением прокурора и уголовным делом они направлены в суд в Кемерове. Как сообщалось ранее, Верховный суд Республики Алтай оставил без изменений приговор бывшему мэру Горно-Алтайска, который вступил в законную силу. Исключением стало решение в части гражданского иска. В этой части приговор отменен, исковое заявление прокурора о взыскании с Облогина имущественного вреда на 107,8 млн рублей рассматривается в городском суде в порядке гражданского судопроизводства.

Суд установил, что Облогин, будучи мэром в 2011-2013 годах, приобрел автомобиль администрации города по заниженной цене, принудил ряд предпринимателей перечислять в бюджет Горно-Алтайска от 20 до 30% сумм субсидий. При отсутствии положительного заключения о финансовом состоянии ООО "УК Центральная" неоднократно предоставлял им муниципальные гарантии по обязательствам организации, поручаясь имуществом Горно-Алтайска. В связи с невыполнением обязательств перед кредиторами и банкротством общества на город была возложена обязанность выплатить долги компании в 107,8 млн рублей.