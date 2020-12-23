Бюджет Новосибирской области на 2021 год приняли с дефицитом 9,18 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в третьем и окончательном чтении региональный бюджет на 2021 год с дефицитом 9,18 млрд рублей или 4,7% от расходов, сообщил в среду на сессии заксобрания председатель регионального парламента Андрей Шимкив.

"Решение [о принятии закона в третьем чтении] принято единогласно", - сообщил Шимкив.

Согласно материалам сессии, доходы бюджета на 2021 год составят 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит составит 9,18 млрд рублей или 4,7% от расходов. В ходе работы над проектом бюджета 2021 года доходы и расходы к третьему чтению выросли примерно на 10%. В сравнении с показателями 2020 года они увеличились на 7-8% - закон о бюджете на 2020 год был принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей.

В 2022 году общий объем доходов прогнозируется на уровне 175,9 млрд рублей, расходов 179,9 млрд рублей, дефицит 3,9 млрд рублей. На 2023 год - на уровне 183,3 млрд рублей доходов и 186,8 млрд рублей расходов, дефицит 3,4 млрд рублей.

Как сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков на сессии, в 2021 году Новосибирская область получит 54,2 млрд рублей федеральных трансфертов, что на 13,5 млрд больше, чем в 2020 году. Средства выделят как на различные сферы, в частности, 3,4 млрд рублей на здравоохранение и 1,6 млрд рублей на сельское хозяйство, так и на конкретные объекты.

"Из федерального бюджета на строительство новой ледовой арены и обустройство прилегающей территории будет направлено 1,758 млрд рублей. Важнейший проект - реконструкция Толмачево - на это выделено почти 3,3 млрд рублей в 2021 году, еще 4,5 млрд рублей в 2022 году", - перечислил Жуков.

О бюджете 2020 года

Закон о бюджете на 2020 год принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2020 год составит 5,59 млрд рублей. Позже министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщал, что доходы бюджета по итогам 2020 года увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 2,6 млрд рублей и увеличения федеральных трансфертов на 20,3 млрд рублей.