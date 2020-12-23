"Омсктехуглерод" расторг соглашение с Омской областью об экологическом партнерстве

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Завод "Омсктехуглерод", один из крупнейших в мире производителей технического углерода, на котором Росприроднадзор выявил 18 нарушений природоохранного законодательства, в одностороннем порядке расторг соглашение с Омской областью об экологическом партнерстве. Об этом сообщается в письме за подписью генерального директора предприятия Алексея Поддубняка на имя министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"В связи с отсутствием сколь либо полезного эффекта, а также злоупотреблением данным соглашением в целях, не соответствующих закону, ООО "Омсктехуглерод" не видит смысла в таком сотрудничестве и принимает решение о выходе из двустороннего соглашения по взаимодействию в области охраны окружающей среды", - говорится в письме. ТАСС запросил комментарий регионального Минприроды.

Соглашение было подписано в марте 2019 года. Предприятие взяло на себя обязательство передавать в Минприроды данные со своей системы мониторинга, допускать экспертов министерства для контроля соблюдения природоохранного законодательства, а также озеленять свою территорию и обновлять технологический процесс.

В письме Поддубняк отмечает, что "Омсктехуглерод" надлежащим образом выполняло обязательства по соглашению, но высказывает мнение, что "соглашение фактически стало инструментом медийной диффамации (оглашение в печати позорящих сведений - прим. ТАСС)". Директор завода приводит в пример новостной материал одного из государственных телевизионных каналов с заседания экспертного совета при губернаторе Омской области по экологии, где журналисты озвучили данные о том, что "ООО "Омсктехуглерод" не выполняет экологические обязательства по снижению выбросов, а "скорее, создает видимость бурной деятельности". При этом в письме сообщается, что региональное Минприроды не имело претензий к заводу и не направляло ему никаких запросов.

Поддубняк добавил, что компания считает вполне эффективным регулятором федеральные законы по защите окружающей среды и добровольно "будет синхронизировать свою производственную деятельность с периодом неблагоприятных метеоусловий".

О выявленных нарушениях

В начале декабря стало известно, что Росприроднадзор по поручению зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко провел внеплановую проверку на омском заводе "Омсктехуглерод" и выявил 18 нарушений природоохранного законодательства. Среди них - неучтенные выбросы метана и предельных углеводородов, несоблюдение правил эксплуатации газоочистных установок, повышенное содержание загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в реки.

Также компания при проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятие использовало методики, не включенные в утвержденный перечень. Разработку программы производственного экологического контроля была произведена на основе недостоверных данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.