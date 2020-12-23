В Новосибирской области вахтовый автобус столкнулся с грузовиком

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Водитель вахтового автобуса "Нефаз" погиб в результате столкновения с "Камазом" в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД России по области.

Утром в среду водитель вахтового автобуса "Нефаз" ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска. В зоне действия знака "Обгон запрещен" и сплошной линии разметки он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым "Камазом". "В результате происшествия 60-летний водитель "Нефаз", житель Томской области, получил травмы, не совместимые с жизнью. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится доследственная проверка.